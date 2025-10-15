【義母、呼ばないで！！】判明したほぼ毎日のアポ無し訪問「月に25日ほど」＜第8話＞#4コマ母道場
ささいなことがきっかけで、自分の本当の気持ちに気が付いた経験ってありませんか？ 目の前の「嫌だな」と思っていることは実はたいしたことではなくて……そう感じるに至った理由があるのかもしれません。それまでに積み重なってきた思いの方に目を向けると、本当に重要なことがわかるでしょう。今回はそんな自らの「我慢」に気が付いたママのお話です。
第8話 負担を増やしているだけ【夫の気持ち】
【編集部コメント】
良かった！ リホさんの気持ちをショウヘイさんはしっかり受け取ってくれていたようですね！ 自分の母親が妻に迷惑をかけていることに気付かなかったショウヘイさんですが、改善しようと動いてくれる姿はとても頼もしいです。これくらいハッキリ言える旦那さんであれば、リホさんも我慢しないでもっと早くSOSを出したら良かったのかもしれません。リホさんにとって負担になっていた、お義母さんの勝手な訪問がなくなることを願います。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
