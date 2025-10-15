3カ月ぶりに元気そうな姿を披露！

2回の調停を経て年下俳優との離婚が成立…。3カ月前に体調不良を打ち明けていた68歳女優の犁廚靴屬雖瓮轡腑奪箸肪輒椶集まっている。

今月7日にブログを再開することを報告したのは松居一代。7月の投稿で突然のお腹の不調や「経験もしたことの無い数値」として血圧の数値などを報告し「すこしブログをおやすみさせてください」とブログの更新を休止することを報告。心配の声が多数上がっていたが、3カ月ぶりにブログを更新し血圧の数値が下がったことを報告。松居が住むニューヨークの様子なども公開し、ファンから喜びの声が上がっていた。

また「元気な松のお写真をみなさんにご覧いただきたいなぁと…」とおしゃれな着こなしで笑顔を見せる可愛らしい姿も披露している。

SNS上では「心配しておりましたが、お元気そうでなによりです」「今か今か、とお待ちしてました」「お帰りなさい」「安心しました。ゆっくり更新してくださいね」などのコメントが寄せられた。

松居は、2001年に船越英一郎と結婚。17年12月に、2回の調停を経て離婚が成立したことをブログで打ち明けていた。