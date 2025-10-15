「泣ける…」20代脳出血で倒れ3度の手術も…療養中32歳朝ドラ俳優犁廚靴屬雖瓮轡腑奪箸鉾振繊崗亟藐れて嬉しい」「愛されてるね」
素敵な仲間に囲まれ笑顔を見せる姿
2020年6月に脳内出血で倒れ、現在療養中の32歳俳優が1カ月ぶりにインスタグラムで披露した近影に注目が集まっている。
「聡子さん青山さん遠藤さん来てくれたー！」とインスタグラムに書き込み、モデルの宮田聡子らに囲まれ笑顔を見せている姿を披露したのは清原翔。
SNS上では「笑顔が見れて嬉しいです！」「ワイルドな髭と笑顔が最高」「周囲の方々に愛されてるの感じます。素敵です」「泣ける…好きだなぁやっぱ」などのコメントが寄せられた。 19年に放送されたNHKの連続テレビ小説「なつぞら」でヒロインの奥原なつが引き取られる柴田家の長男・柴田照男を演じ人気を博した清原は、23年2月2日の30歳の誕生日に「感染症心内膜炎による脳出血で20年6月12日に倒れ、3回の手術を経て日々のリハビリを行いながら現在に至っています」と報告。「当初は思うように動かなかった身体に希望が見えはじめており、心身ともに元気であることをご報告させて頂きます。皆様に一日でも早くお会いできるよう、これからも頑張ります」とつづり、現在も療養を続けている。