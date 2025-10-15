真剣突きつけ「寝言でも言うなよ、よいな」

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」で、ヒロインの猗詭瓩鮹里辰討靴泙辰震察Χ籠麩(寛一郎)に同情の声が集まっている。

15日の放送では、ヒロイン・松野トキ(郄石あかり)が実子ではなく、親戚の雨清水傳(堤真一)とタエ(北川景子)の子であることを父・松野司之介(岡部たかし)がうっかり漏らす。それをトキの夫・銀二郎が聞いてしまう。

すると祖父・勘右衛門(小日向文世)は真剣を抜いて銀二郎に突きつけ、「寝言でも言うなよ、よいな」と言い含める。

番組公式インスタグラムは、この場面を公開。視聴者からは銀二郎に同情する声が多数寄せられている。

「トキより先に知ってしまうのは辛すぎる、、、」

「家が狭すぎて筒抜け」

「心優しい銀ニ朗さんを悩ます事ばかりする松野家。銀ニ郎さんが気の毒過ぎる」

「今、視聴者みんな婿さまの味方ですね。負けるな！銀二郎さん！」

「この不遇の扱いのなか、トキちゃんの出生の秘密まで抱え込まされて、もう勘弁して状態ですよね」

松野家の猗詭瓩鯤垢い討靴泙辰振籠麩(中央、寛一郎)

(「ばけばけ」公式インスタグラムasadora_bk_nhkより)

物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・トキと、異国から来た英語教師、レフカダ・ヘブンの心の交流と夫婦としての歩みを描く。

「ばけばけ」は全25週125回。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。