最長305ヤードのドラコン女子 意外なトレーニング方法に「遊んでるわけじゃないですよ！」【松浦美侑のドラコン日記】
滝川第二高校、東北福祉大学のゴルフ部で腕を磨き、現在はJPDA（日本プロドラコン協会）ドラコンプロとして活躍する松浦美侑（まつうら・みゆ）。身長161センチ・58キロという体格ながらも、鹿児島県の三豊ゴルフクラブの練習場で開催された試合にて、自身最長の305ヤードを記録している。今回は、普段行っているトレーニングについて紹介してくれた。
【写真】身長161センチ・58キロで最長305ヤード！ 松浦美侑の豪快過ぎるドライバースイング
◇ ◇ ◇みなさんこんにちは！JPDAドラコンプロの松浦美侑（まつうら・みゆ）です。今日は、普段行っているトレーニングについて少しだけお話したいと思います。半年ほど前から私がお世話になっているのが、WINNERS LAB.というジムでトレーナーをしているTIFA（ティファ）さん。ここに通ってから、平均飛距離が20ヤードくらい伸びました。トレーニングと聞くと、ダンベルを持ったり、マシンを使ったりするハードなものが連想されがちですが、ここでのトレーニングは少し近未来？的。遊びの要素を取り入れて、楽しみながら鍛えられます。例えば、専用のマシンに乗り、タブレットに映ったボールを避けるゲーム……いやトレーニング。遊んでいるように見えますけど、これがかなりキツイ。体幹を使わないとうまく動かせないんです。
私は、ドラコンでいざというときや疲れたときなどに腕を使ってしまいがちなので、どんなときでも体幹を使う習慣を身に付けたくてこの練習をしています。こういったトレーニングに加え、ストレッチなども行っているので、体幹が強くなり可動域が広がって、スイングアークも大きくなりました。以前は、調子が悪いとき220ヤードくらいしか飛ばなかったんですが、今では調子が悪くても240ヤード、調子が良いときは280ヤードくらい飛びますね。11月には、ドラコンの試合が控えています。昨年は、挑戦者決定戦の決勝で負けてしまったのですが、今年は勝ち上がってマイナス58kg級（58kg以下級）のチャンピオンになりたい。そのためにも、引き続きトレーニング頑張ります！
■松浦美侑まつうら・みゆ／ 1998年生まれ、兵庫県出身。東北福祉大学ゴルフ部でプレー後、JPDAドラコンプロとして活躍。最長記録は305ヤード。現在はレッスンプロとしても活躍中。◇ ◇ ◇身長161センチでなぜ305ヤード飛ばせる？ 関連記事『身長161センチで最長305ヤード！ ドラコン女子・松浦美侑が教える超簡単飛距離アップ術とは？【ドラコン女子の飛ばしテク】』で秘密を大公開！
<ゴルフ情報ALBA.Net>
「遊んでいるわけじゃないですよ！」 松浦美侑のトレーニング風景
身長161センチで最長305ヤード！ ドラコン女子・松浦美侑が教える超簡単飛距離アップ術とは？【ドラコン女子の飛ばしテク】
「完敗です……」237、249、243Yの記録で敗戦も、25歳のドラコン女子プロが前を向く理由【松浦美侑のドラコン日記】
161cm・58圓悩把305Y飛ばすドラコン女子、松浦美侑の武器は『地クラブ＋地シャフト』だった！
ドレスアップした政田夢乃が天使すぎる【女子プロ写真】
【写真】身長161センチ・58キロで最長305ヤード！ 松浦美侑の豪快過ぎるドライバースイング
◇ ◇ ◇みなさんこんにちは！JPDAドラコンプロの松浦美侑（まつうら・みゆ）です。今日は、普段行っているトレーニングについて少しだけお話したいと思います。半年ほど前から私がお世話になっているのが、WINNERS LAB.というジムでトレーナーをしているTIFA（ティファ）さん。ここに通ってから、平均飛距離が20ヤードくらい伸びました。トレーニングと聞くと、ダンベルを持ったり、マシンを使ったりするハードなものが連想されがちですが、ここでのトレーニングは少し近未来？的。遊びの要素を取り入れて、楽しみながら鍛えられます。例えば、専用のマシンに乗り、タブレットに映ったボールを避けるゲーム……いやトレーニング。遊んでいるように見えますけど、これがかなりキツイ。体幹を使わないとうまく動かせないんです。
■松浦美侑まつうら・みゆ／ 1998年生まれ、兵庫県出身。東北福祉大学ゴルフ部でプレー後、JPDAドラコンプロとして活躍。最長記録は305ヤード。現在はレッスンプロとしても活躍中。◇ ◇ ◇身長161センチでなぜ305ヤード飛ばせる？ 関連記事『身長161センチで最長305ヤード！ ドラコン女子・松浦美侑が教える超簡単飛距離アップ術とは？【ドラコン女子の飛ばしテク】』で秘密を大公開！
<ゴルフ情報ALBA.Net>
「遊んでいるわけじゃないですよ！」 松浦美侑のトレーニング風景
身長161センチで最長305ヤード！ ドラコン女子・松浦美侑が教える超簡単飛距離アップ術とは？【ドラコン女子の飛ばしテク】
「完敗です……」237、249、243Yの記録で敗戦も、25歳のドラコン女子プロが前を向く理由【松浦美侑のドラコン日記】
161cm・58圓悩把305Y飛ばすドラコン女子、松浦美侑の武器は『地クラブ＋地シャフト』だった！
ドレスアップした政田夢乃が天使すぎる【女子プロ写真】