10月15日の「きのこの日」に合わせ、県産のシイタケをPRする毎年恒例の販売会が15日から始まりました。



（間世田桜子キャスター）

「今ちょうど旬を迎えているシイタケ。ことしも原木しいたけフェアが始まります。オープン10分前ですが会場には多くの人が訪れています」



会場では、県産の原木生シイタケや乾燥シイタケなどが販売され、市価より安く買えるとあって多くの人が訪れていました。





長引く暑さで、シイタケの生育にも影響を及ぼしているといいます。（県椎茸農業協同組合 岩満義広組合長）「10月15日がきのこの日ということで、この時期からキノコが発生するという時期だったが約1か月ほどずれ込んでいる。提供している生シイタケは夏に発生する品種を抑制栽培して無理して出しているものなので冬場の生椎茸とは少し違う」冬場のものと比べると少し食感が落ちるそうですが、変わらず香りは楽しめるということです。（間世田桜子キャスター）「今回の目玉は30回を記念して準備された福袋。3000円ですが中には5000円分の商品が入っているということです」ほかにも人気だったのが、1日先着50人限定の乾燥シイタケの詰め放題です。（詰め放題をしている人）「楽しい、たまらない。水に戻してお吸い物、炊き込みご飯、茶わん蒸しとかに。秋ですね」（買い物客）「原木しいたけで県内産、おいしい、普通より安い、このにぎわいが好きで来ています。お正月用と親戚が楽しみにしているので」かごしま原木しいたけフェアは、17日まで開かれます。