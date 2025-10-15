15日は年金支給日です。警察官を装う詐欺が増えているなどとして、佐渡市では警察や金融機関などが特殊詐欺への注意を呼びかけました。



呼びかけは、佐渡市の金融機関やコンビニなど6カ所で行われました。佐渡市では今年に入って11件の特殊詐欺被害があり、被害額は約3815万円にのぼります。佐渡警察署員やまちづくり協会の会員などが、詐欺に遭わないための注意事項などが書かれたチラシを配るなどしました。



■佐渡警察署 丸山慶太さん

「ニセ警察をかたった詐欺が増えておりますので、電話やSNS等で警察の名前が出たときは偽物ではないかといったん電話を切って、最寄りの警察署や交番・駐在所に相談していただければ被害が防げるのではないかと思います。」



警察は、今後も金融機関などと連携し、詐欺への注意を呼びかけるとしています。