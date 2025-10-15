内田理央、美くびれ際立つビキニ姿のバカンスショットに反響「セクシーすぎてやばい」「スタイル良すぎ」
モデルで俳優の内田理央（34）が15日、自身のインスタグラムを更新。ビキニ姿で海を楽しむ様子を披露した。
【写真】「スタイル良すぎ」美くびれ際立つビキニ姿のバカンスショットを披露した内田理央
絵文字たっぷりに「常夏」とつづり、砂浜で表情を決めたソロショットと、海に入ってはしゃぐ姿など、5枚の写真をアップ。くびれ際立つ抜群のスタイルを披露している。
投稿では「3枚目までがデジカメで最後の2枚がスマホなの」と撮影方法を説明するも、「写真撮ってこのあとすぐドボンしました」と撮影直後に水没してしまうというハプニングに見舞われたことを明かした。
この投稿に対しファンからは、「好き!!!」「スタイル良すぎ」「お美しい！」「かわいすぎる」「ヘルシーセクシー！」「セクシーすぎてやばい」など、さまざまな反響が寄せられている。
