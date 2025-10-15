大阪府知事で日本維新の会の吉村洋文代表（50）が15日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）に生出演。自民党との連携について語った。

この日、番組生出演の後、自民・高市新総裁と党首会談を行う予定の吉村代表。番組では「吉村代表に聞く5つの究極質問」と題し、吉村氏に質問をぶつけた。

吉村氏は「“小泉総裁”だったら自民党と連携・連結できていた？」の質問に、少し悩んでから手元の〇と×を同時に挙げたが「もう一回いいですか？」とリクエスト。〇を先に挙げ、直後に×を挙げた。

これを受け宮根誠司は、大阪万博で吉村氏と小泉氏が蜜月関係にあったこと、小泉氏のバックに維新ともパイプがある菅氏がいることに触れながら「高市さんだと一歩距離を取るみたいなことがあるんですか？」と質問。吉村氏は「小泉さんと菅さんはほんとに僕は信頼をしています」と回答した。

続けて「改革精神の強い方だと思っています。総裁には選ばれませんでしたが、その信頼関係は変わっていません。特に菅総理はですね、これまで党派に関わらず日本に必要なことはやる、やると言ったら絶対約束を破らなかったのは菅総理。政治家って昨日言ったことがすぐ約束破られたりするじゃないですか。でも進次郎さんと菅さんは絶対に約束したことは守ると僕は思っているので、これまでもそうでしたし」と語った。

宮根に「信頼度で言ったら高市さんの方が低い？」とつっこまれると「信頼度というか、僕が直接そういう風に思っているのであって、高市さんも当然自民党のトップとして選ばれた方ですから」とした。