全日本プロレスは15日、都内で会見を行い、22日後楽園ホール大会で行われるアジアタッグ王座戦を戦う王者組のMUSASHI、吉岡世起組と挑戦者組の青柳亮生、ライジングHAYATO組が出席。MUSASHIがムチャぶりの大暴走を演じた。

会見で試合向けた意気込みを語るときに3人の発言を聞いたMUSASHIがいきなり机を叩いて「そんなんでいいの？そんな意気込みで。淡々とさ。小さな声で」と一喝。その後「俺たちのこの戦い、対戦相手だけじゃないよ敵は。全体が敵なの。全部に勝たなきゃいけないの。分かってる？22日、後楽園ホール、アジアタッグのほかにも3冠戦あるよ。勢いに乗ってるHAVOCもいる。そのHAVOCの新メンバー潮崎もいる。そのほかにも注目カードたくさんあるでしょ。それ全てに勝たなきゃいけないんじゃないの？俺たちは勝ちたいのその全てに」とパワハラまがいに恫喝する。

止まらないMUSASHIは挑戦者組を巻き込んで「勝つぞ！」と拳を突き上げてコールまで見せた。集まった報道陣にも逆ギレ状態で、3人に「これからお前らを殴る」と張り手を見舞おうとしたが、3人から逆に張り手を食らい「いいじゃん、いいじゃん、これを待ってた」と顔に手を当てながら負け惜しみに近い言葉を発していた。