市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。

小野 和久 気象予報士：

お願いします。あす16日からの天気のポイントです。

小野：

あす16日は、加賀では激しい雨が、能登では非常に激しい雨の降る所があるでしょう。雨は昼前から強まる見込みです。



16日朝9時の 予想天気図です。

小野：

前線を伴った低気圧が北陸地方を通過する見込みです。低気圧や前線に向かって、暖かく湿った空気が流れ込むため、石川県内は大気の状態が不安定になるでしょう。





雨と風の予想です。

小野：

あす16日朝にかけては、雨の中心は日本海です。朝7時以降、お昼にかけて、能登地方に強い雨が予想されています。正午以降は、強い雨の範囲は加賀地方に広がるでしょう。



気象台の予想雨量です。

小野：

予想されるあす16日の1時間雨量は、多い所で加賀で40ミリ、能登で50ミリ、24時間雨量は、16日夕方6時までに、多い所で、加賀・能登ともに100ミリの見込みです。土砂災害などに注意・警戒してください。



気象台の週間予報です。

小野：

あさって17日は晴れますが、18日・土曜日、19日・日曜日は、再び雨が降るでしょう。週明けは、曇りの日が続くでしょう。19日から一気に気温が下がり、季節が進むでしょう。



市川：

あす16日の雨の降り方に注意しましょう。