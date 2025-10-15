フジテレビ出身のフリーアナ・大島由香里（４１）が１５日、ＭＣを務める生情報番組「５時に夢中！」（ＴＯＫＹＯ ＭＸ）で、参加したものの爐覆ったこと瓩砲気譴振辱的番組を明かした。

それはＴＢＳ名物の「ＳＡＳＵＫＥ」。ＴＢＳが所有する「緑山スタジオ・シティ」（神奈川県横浜市青葉区）の広大な敷地にフィールドアスレチックを作り、体力自慢の一般人らが完全制覇を目指しステージをクリアしていく、視聴者参加型番組だ。

緑山スタジオの話題になり「アタシは一度『ＳＡＳＵＫＥ』に参戦したんで…。４年前ぐらいに」。大島は緑山へ行ったことがあるという。フジを辞めたのは２０１７年末、芸能事務所に所属したのは翌年の終わりだから、参戦はその後だ。

収録当日は大変だった。「早朝行って、ケガしないようレクチャーを受けて、意気込みを撮影して、実況が（社会人の）同期だったので杉山（真也）アナウンサーと話をしたりと、もう壮大に前フリやって…」

ところが「ファーストステージの３番目ぐらい」の障害物で、アッサリ落ちてしまったそう。「ビショビショのまま、全部ビニール張りされた車に乗って緑山スタジオに戻っていき、緑山スタジオのちょっとこじんまりしたシャワーを浴びて帰りました」

実際の放送がまた驚きだった。大島は「オンエアは０秒でした。なかったことになってました」と告白。段取りを組み収録して犹れ高ゼロ瓩箸蓮▲好織奪佞眤臺僂世肇瓠璽鵤唯叩Τ晴崟気振り、大島は「そうなんですよ、大変な作業だな〜って、思っております。緑山スタジオ」と無表情だった。