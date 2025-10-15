「２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ」ファイナルステージ第１戦のソフトバンク―日本ハム（１５日、みずほペイペイ）の試合前始球式にホークスＯＢの内川聖一氏（４３）が登場した。

現役時代と同じ背番号１のユニホームに袖を通しマウンドに上がった内川氏。振りかぶって投じた一球はやや右に逸れた。投球後はマイクを手に「締まっていこう！」と呼びかけて球場を盛り上げた。

史上最多となる３度のＣＳＭＶＰに輝くなど爛櫂好肇掘璽坤鹵豊瓩箸靴洞指の勝負強さを発揮。短期決戦の考え方について「シーズン中は『どれだけ打つか』が大事だけど、短期決戦では『どこで打つか』が大事。ここ１本で打てれば全部チャラになる。精神的には常に切り替えができるというか、割り切って次に向かっていけるので結果を出せた部分はあった」とコツを語った。

また、「短期決戦と言いつつ最大６連戦があるので、選手は短期決戦っていう感じがあんまり（しない）。意外とエネルギーも使うし、シーズンとは変わった部分が出てくると思う」とポストシーズンならではの楽しみ方に期待した。