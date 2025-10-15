１５日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、公明党が自民党との連立からの離脱を決めたことで政界が大混乱に陥っている現状を報じた。

この日の番組には、日本維新の会の吉村洋文代表が大阪のスタジオに登場し生出演。

番組出演後に上京し、自民党の高市早苗新総裁と会談する予定の吉村氏は番組の用意した「小泉進次郎首相」だったら連携していた？」との質問に「〇と△」を出し、「高市さんは政策通だと思ってますし、小泉さんと（後見の）菅（義偉）さんを僕は信頼しています。改革精神の強い方と思っています」と話すと「総裁に選ばれませんでしたが、自民党の選挙には負けたということになりますけど、僕は信頼関係は変わっていません」と続けた。

その上で「菅（元）総理はこれまで党派に関わらず日本に必要なことはやる。やると言ったら、絶対に約束を破らなかったのは菅さん。やると言ったら、やる方と思っています。政治家って、昨日言ったことがすぐ破られたりするじゃないですか？ 永田町の世界って。でも、進次郎さんと菅さんは約束したことは絶対守ると思っているので、信頼しているのは今も変わりません」と話した。