&TEAM、世界へ羽ばたく姿を表現 韓国デビュー作「GAZE ver.」ビジュアル公開
9人組グローバルグループ・&TEAMが、28日に韓国1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、韓国デビューする。それに先立って、GAZE ver.のコンセプト動画とコンセプト写真が公開された。
【ソロカット】翼が生えて…天使のような&TEAM
&TEAMは、“Japan to Global”を実現するための、新たな一歩として、28日に韓国デビューすることが決まっている。韓国1stミニアルバム『Back to Life』は、&TEAMのアイデンティティであるオオカミの持つ、本能的で挑戦的な精神を表現した最新作となる。挫折や試練に直面しても常に本能的に未来に向かって前進し続ける少年たちの成長が描かれた本作品は、幅広い音楽性に挑戦した意欲作となる。
14日午後6時にMood Teaser GAZE ver.が公開され、今にも背中に翼が生えてきそうな予感がただようHARUAの姿に注目が高まっていた。15日午後6時に公開されたConcept Photo GAZE ver.では、羽が舞うなか左右の翼に囲まれた9人の姿が映し出されている。13日に公開されたBREATH ver.でみせたファイトクラブでの傷に負けない強いまなざしとは印象が変わり、静けさの中で研ぎ澄まされた強い決意のまなざしとなっている。
また、同日に公開されたConcept Clip GAZE ver.では、背中に翼がはえたメンバーが次々と映し出されていく。大きく羽ばたく翼や、広い空を見上げるメンバーの姿、赤から青に変わっていく信号など、世界へ羽ばたこうとする&TEAMの飛躍を象徴するようなモチーフに一層期待が高まる。Concept Clip GAZE ver.の雰囲気からは、ただ明るい未来だけを信じるのではなく、9人の結束の力をもって立ち向かおうとする力強い勇気が感じられる。
なお、16日午後6時には3つ目のコンセプトであるROAR ver.のMood Teaser、17日午後6時にはConcept PhotoとConcept ClipのROAR ver.が公開される予定。
