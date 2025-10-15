シンガー・ソングライターの山崎まさよし（５３）が１５日に公式サイトを更新し、１１月８日から始まる予定だったライブツアー「ＹＡＭＡＺＡＫＩ ＭＡＳＡＹＯＳＨＩ ３０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ＴＯＵＲ ２０２５−２０２６ “僕はここにいる”」の全公演中止を発表。「不整脈の症状により長時間のライブ演奏が困難であると判断」したと説明した。

同ツアーはデビュー３０周年を記念したホールツアー。１１月８日の福岡公演（福岡国際会議場メインホール）でスタートし、来年２月２８日の神奈川公演（パシフィコ横浜国立大ホール）まで全１５公演を予定していた。

【全文】

いつも山崎まさよしを応援いただきありがとうございます。

この度、山崎まさよし本人の体調不良により、１１月８日から開催を予定していましたライブツアー「ＹＡＭＡＺＡＫＩ ＭＡＳＡＹＯＳＨＩ ３０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ＴＯＵＲ ２０２５−２０２６ “僕はここにいる”」の全公演を中止させていただくこととなりました。

開催へ向けて山崎まさよし本人の強い意志のもと準備を進めてまいりましたが、不整脈の症状により長時間のライブ演奏が困難であると判断し、本人の体調回復を最優先に考え本ツアーを中止するという結論に至りました。

チケットの払い戻し方法や詳細につきましては、改めて弊社ホームページにて御案内いたします。公演を心待ちにしてくださっていた皆様、関係者の皆様、そしてファンの皆様には多大なご心配とご迷惑をおかけいたしますこと深くお詫び申し上げます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

２０２５年１０月１５日 株式会社オフィスオーガスタ