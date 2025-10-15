【コメダ】シロノワール×ブラックモンブラン×宇治抹茶の夢コラボが実現！贅沢なシロノワール＆パフェは数量限定。

コメダ珈琲店は、2025年10月16日から数量限定で、「シロノワール ブラックモンブラン -宇治抹茶仕立て-」と「ブラックモンブランパフェ -宇治抹茶仕立て-」を販売します（一部店舗を除く）。

3つの魅力の味が初めてひとつに

竹下製菓のチョコレートバーアイス「ブラックモンブラン」と祇園辻利の「宇治抹茶」、そしてコメダの「シロノワール」の3社がコラボ。今回、数量限定で登場します。

「ブラックモンブラン」といえば、佐賀県で誕生し、九州で人気のチョコアイスバー。さっぱりバニラに、チョコとザクザククランチの食感がたまらない一本です。

「宇治抹茶」は、厳選した茶葉を長年の技術で仕上げた抹茶は、自然な濃い緑色と深い旨味、豊かに広がる香りが魅力です。

・シロノワール ブラックモンブラン -宇治抹茶仕立て-

コメダのあたたかいデニッシュに、祇園辻利の宇治抹茶を使ったクリームをサンド。ほろ苦い抹茶と甘いチョコソースが相性抜群です。

パリッと固まるチョコソースやザクザク食感のクランチで、ブラックモンブランの魅力を再現。そこに宇治抹茶が加わり、さらに奥深い風味に仕上がっています。

価格は970円〜1030円、ミニサイズ770円〜830円。価格は店舗によって異なります。

・ブラックモンブランパフェ -宇治抹茶仕立て-

ブラックモンブラン×祇園辻利の宇治抹茶が夢の共演。コメダ珈琲店初のパフェは、パリッとチョコ＆ザクザククランチのソフトクリームに、宇治抹茶を使ったプリンや小倉あん、ココアバウムクーヘンを合わせた贅沢仕立て。甘さとほろ苦さ、和と洋がとけ合う特別な味わいです。

価格は790円〜1030円。価格は店舗によって異なります。

販売期間はいずれも10月16日から12月上旬の予定ですが、数量限定のため、なくなり次第終了です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部