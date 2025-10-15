ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】自民・高市早苗総裁“維新とあす16日から政策協議開始” 【速報】自民・高市早苗総裁“維新とあす16日から政策協議開始” 【速報】自民・高市早苗総裁“維新とあす16日から政策協議開始” 2025年10月15日 19時4分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 自民党の高市総裁はさきほど、あすから日本維新の会と、党首と政調会長による政策協議を開始するとあきらかにしました。自民・維新両党の党首会談のあと、高市氏が記者団にあきらかにしました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【全文公開】“ラブホテル密会” 小川晶・前橋市長の謝罪会見【前編】「最初にホテルへ誘ったのはどちらから？」記者と小川晶市長の一問一答（9月24日夜） 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 関連情報（BiZ PAGE＋） 床暖房, 大船, 老後, 配線, 東京, 上田, 横浜, マンション, 寺田屋, 徳島