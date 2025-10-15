TBS NEWS DIG Powered by JNN

自民党の高市総裁はさきほど、あすから日本維新の会と、党首と政調会長による政策協議を開始するとあきらかにしました。

自民・維新両党の党首会談のあと、高市氏が記者団にあきらかにしました。