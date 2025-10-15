15日夕方、国民民主党、立憲民主党、日本維新の会の三党による党首会談を終えた国民民主党の玉木雄一郎代表が取材に応じ、会談について語った。

【映像】玉木代表が「隔たり」連発

会談では、野田代表から、政権運営の枠組みについて、衆議院では国民民主党、立憲民主党、日本維新の会の三党を合わせると首班指名で自民党・高市総裁を上回るものの「少数与党政権が新たに生まれることになる」ため公明党に協力を呼びかける方針が示されたという。

一方、参議院では公明党を入れても過半数に届かないため、少数与党をベースとしつつ、その都度、共産党、参政党などに声をかけて過半数を形成していくという。

これら衆参の政権運営の枠組みについて玉木代表は「構想としては弱いと感じたし、仮に私が内閣総理大臣に選ばれたとしても、その内閣は非常に政権運営が厳しい状況になると正直思った」と述べた。

安保政策について玉木代表は「（会談で立憲民主党は）『違憲の部分はこれまで見つかっていない』と説明した。ただ、違憲の部分があると言いながらどこかわからないということは少し理解に苦しみました。それであれば、『もう現行の平和安全法制については違憲ではないとお認めになって、必要なところを改正したらどうか？』と申し上げたが『これから出てくる可能性があるかもしれない』という答えをされた。それも正直よくわからなかった。ただ、『現行の法制を特に変える必要はない』ということはおっしゃっていた。であれば、『合憲と認めてはどうか』ということだったが、『違憲の部分があるという主張は維持する』ということだったのでここはやはり隔たりがある」と明かした。

原発については、新増設などをめぐって意見の相違が見られたという。

憲法についての議論について玉木代表は「緊急事態条項については、日本維新の会と我が党とそして有志の会で条文まとめているが、いわゆる緊急事態に対して（立憲民主党は）参議院の緊急集会で対応するという答えだったので、憲法改正については賛成できないということだった。ここも隔たりがある」と述べた。

玉木代表は続けて「今日は丁寧に説明いただいたのはありがたいが『依然隔たりがある』と伝えた。来週火曜日に国会が開くが、月曜日にもう1回党首が集まって最終的にどうするか判断しても遅くはない。それまでの間、幹事長や国対委員長間でもう少し丁寧なすり合わせをやっていただけないかということを私から申し上げ、『では引き続きやりましょう』ということで、一旦幹事長あるいは国対委員長レベルに持ち帰っていただいた」と話した。

立憲民主党との間の“隔たり”解消のための協議の見通しについては「私は依然隔たりがあると。いずれにしてもまだ隔たりが。たしかに野田さんから歩み寄りがあったと思うが依然隔たりがある部分が大きいので、もう一度幹事長レベルでやっていただく」と説明した。

【各党議席数と連立の組み合わせ】

衆議院（過半数233）

自民党196議席

立憲民主党（148議席）＋日本維新の会（35議席）＋国民民主党（27議席）＝210議席

参議院（過半数125議席）

自民党101議席

立憲民主党（39議席）＋国民民主党（23議席）＋日本維新の会（18議席）＝80議席

立憲民主党（39議席）＋国民民主党（23議席）＋公明党（21議席）＋日本維新の会（18議席）＝101議席

立憲民主党（39議席）＋国民民主党（23議席）＋公明党（21議席）＋日本維新の会（18議席）＋共産党（7議席）＋れいわ新選組（6議席）＝114議席

（ABEMA NEWS）