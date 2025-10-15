ガールズグループ「ME:I」（ミーアイ）のSHIZUKUさんが活動休止することを、所属事務所の「LAPONE GIRLS」が公式サイトで公表しました。



公式サイトでは「SHIZUKUにつきまして、弊社の規定に反する事案が発覚いたしました。」と報告。「当人に猛省を促し、自身の行動について見つめ直す期間が必要と判断」「本日より当面の間、活動を休止することとします」と説明しています。









SHIZUKUに関するご報告

2025.10.15

日頃より、LAPONE GIRLSならびに弊社所属アーティストの活動にご支援・ご高配を賜り、誠にありがとうございます。

このたび、SHIZUKUにつきまして、弊社の規定に反する事案が発覚いたしました。

ファンの皆さまの期待に反する重大な行為と受け止めており、当人に猛省を促し、自身の行動について見つめ直す期間が必要と判断しました。これを受けて、本日より当面の間、活動を休止することとします。

日頃より応援してくださっていますファンの皆さま、ならびにご支援を賜っております関係者の皆さまには突然のご報告となりましたこと、深くお詫び申し上げます。

また、弊社の管理体制及び対応に至らぬ点がありましたことを重ねてお詫び申し上げます。

ファンの皆さまの期待に応えた行動規範を遵守するよう、改めて全アーティストに指導・教育を徹底してまいります。



【担当：芸能情報ステーション】