東京都の小池百合子知事は１５日、台風２２、２３号で大きな被害を受けた伊豆諸島の八丈島を視察した。

土石流が発生するなど特に深刻な被害のあった末吉地区などを警視庁のヘリコプターで確認。その後、約３０人が避難生活を送る八丈町の多目的ホールで、町民から生活再建に向けた悩みを聞き取り、励ました。

町役場では山下奉也（ともなり）町長と面会した。小池知事は、島内で発生した停電の原因の一つが倒木による断線だったとした上で、「島しょ地域で無電柱化を加速させる必要性を感じた。これからも対応していく」と述べた。山下町長は「都と連携を図りながら、住民の支援に力を入れていきたい」と語った。

◇

都は１５日、台風で損傷していた青ヶ島村の光ファイバーケーブルが復旧したと発表した。都によると、ケーブルの接続部を覆っていた部品が強風で飛ばされ、断線したとみられる。ケーブルや部品を修復し、同日午後２時半頃に完了した。

ただ、各戸へつながる通信ケーブルも被災しており、各家庭でインターネットを利用するには通信ケーブル側の復旧も必要になる。