冬コーデ&東京出張のミャクミャクがかわいすぎシーキューブ「サクッチ・ホロッチ」の新作コラボパケはミャクミャクロスの人の味方かも...。

シュゼット・ホールディングスが展開する洋菓子ブランド「シーキューブ」は、2025年10月11日から冬のミャクミャクパッケージの「サクッチ・ホロッチ」を販売。11月1日からは東京出張ミャクミャク雷門パッケージの「サクッチ・ホロッチ」が登場します。

お土産にも自宅用にもぴったり

シーキューブの「サクッチ・ホロッチ」は、コロンとした形がかわいいチョコクッキー。イタリアのピエモンテ地方の伝統菓子「バーチ・ディ・ダーマ」からヒントを得て作られました。季節を感じる旬の味とカラフルな彩りをひと口で楽しめるクッキーは、思わず誰かにシェアしたくなるおいしさです。

今回は、ミャクミャクとコラボレーションした「サクッチ・ホロッチ」に2つの新バージョンが登場します。どちらも遊び心あるカラフルなデザインが魅力的。ミャクミャクの後ろ姿がプリントされた個包装フィルムにも注目です。

・冬のミャクミャク サクッチ・ホロッチ 8個入

あったかマフラーと帽子を身にまとい、「サクッチ・ホロッチ」を手に持った特別デザインです。

価格は972円。

公式オンラインショップでは、10月10日から販売中。10月11日から26年3月31日頃までは、公式オンラインショップのほか、大丸百貨店梅田店（公式ショップ）／あべのハルカス近鉄本店（公式ショップ）／高島屋大阪店（公式ショップ）／シーキューブ梅田大丸店／シーキューブ阪神梅田店／シーキューブ梅田阪急店／シーキューブあべのハルカス店など。

・東京出張 ミャクミャク サクッチ・ホロッチ 8個入

大阪から東京へ出張したミャクミャクが雷門の前でかわいくポーズした限定パッケージです。ミャクミャクの魅力が際立つ、ポップなデザインに仕上がっています。

価格は972円。

10月10日から公式オンラインショップで先行予約を受付中。11月1日から26年3月31日頃までは、公式オンラインショップのほか、関東エリアを中心に販売予定です。

※価格はすべて税込です。

（C）Expo 2025

東京バーゲンマニア編集部