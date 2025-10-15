2025年10月10日、DIY系YouTuber「庭の池で釣りしよう」が自身のYouTubeチャンネルを更新。庭に作った池で釣った魚を調理する様子を公開した。

参考：【写真】「最高かよ」「まさにロマン」ガラス越しに魚が見える自作の池

「庭の池で釣りしよう」を運営するのは31歳の男性YouTuber「でぶごん」で、概要欄や過去の動画によれば、東京での人間関係に疲弊し、釣りやBBQを自由気ままに楽しめる生活をしたいと考え、「庭に水族館を作る」というコンセプトのもと、生簀の設置に至ったのだという。

今回はその池で釣りをすることに。池は横から水中の様子が見える造りになっており、でぶごんは餌にかかった瞬間がガラス越しに見えるところが魅力だと解説した。そして、さっそく池に針を落としてみることに。すると、ニジマスが餌にくらいつく迫力満点のシーンを撮影することに成功。釣れたニジマスは塩焼きにすることに。一緒にチャーハンと牛タン焼肉も用意し、食事の完成。その後は池の前で愛犬とお昼寝をし、堪能したようだ。

今回の動画に視聴者からは「最高かよ」「まさにロマン」「羨ましいいイイ」といった声が集まっている。

（文＝向原康太）