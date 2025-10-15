Photo: junior

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

時計は本来、時間を見る道具でしたが、天才時計技師ブレゲが発明したトゥールビヨンなどにより一部の富裕層のみに許された“時間を味わう芸術品”に昇華されました。

しかし近年では技術の進化により手に届く1本も増え、現実的な価格で私達も楽しめる状況になったので、今回は価格とクオリティのバランスで評価が高いドイツ生まれの「WALDHOFF（ヴァルドホフ）」の新作「QUANTUM Ti」をご紹介。

純チタンケースとフルスケルトン構造で機械美を360度味わえるのが特長とのことなので、普段はApple Watchを愛用する筆者が試した感想をお届けします。

【ドイツの本格派トゥールビヨン第5弾】更なる高みへ。躍進を遂げた手巻き式腕時計 264,960 円 【Ultramatic II / 28％OFF】 詳細をチェック

機械式時計の醍醐味を味わえる

Model: QUANTUM_Ti

こちらが今回試させてもらった「QUANTUM Ti」。メカニカル感全開のデザインが特長で、主役のトゥールビヨンは9時位置に鎮座。

Model: QUANTUM_Ti

ケースは側面にもサファイアガラスを使用したフルスケルトン仕様。どの角度からも余すことなく機械やエンジニアリングの美しさを鑑賞できるのも注目ポイント。

Model: QUANTUM_Ti

空中にかざした際の抜け感と繊細さにグッときました。

Model: QUANTUM_Ti

製品名にあるTiのとおりケースが純チタンなのも本製品の魅力。

見た目には程よい光沢感で落ち着きもあり、機能的にはステンレスよりも剛性や耐久性がアップしながら軽量化にも貢献しています。

Model: QUANTUM_Ti

トゥールビヨンは親指の爪ほどサイズに100点以上の極小パーツを収めた、まさに“機械芸術”。1/1000mm単位で仕上げられたパーツが規則正しく動く様は美しく、ボーっと眺めるのも心地良いですね。

良いものを身につけるって大事かも

Model: QUANTUM_Ti

装着してみると手元を重厚かつ華やかに演出。普段はApple Watchを使う筆者ですが、機能ではない官能的な良さがありますね。

「良いものを着けている」という感覚は、意識にも影響して背筋も自然と伸びそうです。

Model: QUANTUM_Ti

ストラップはクロコダイルレザーで華やかさもグッド。青以外にも黒や赤も選択でき、また汎用の22mm幅で簡単に交換できる仕組みなので気分やシーンに合わせて変える楽しみもありますよ。

Model: QUANTUM_Ti

機械式時計の世界は奥が深く、筆者が簡単に語れるものではありませんが「QUANTUM Ti」の品質や佇まいは高級時計としっかり名乗れる1本だと感じました。

時間を知る道具ではなく、デートや商談といった大事な時間を演出してくれる相棒としてもいかがでしょうか？

より王道な「ULTRAMATIC II」も

Photo: junior

ご紹介の「QUANTUM Ti」に加えて、もうひとつの新作「ULTRAMATIC II」も同時に展開されています。

Model: ULTRAMATIC

6時位置のトゥールビヨンに加え、サンアンドムーン表示とパワーリザーブの3眼シンメトリーデザインは王道かつ安定感のあるデザインがポイント。「QUANTUM Ti」がちょっとアグレッシブすぎると感じる場合はこちらもチェックしてみてください。

なお、価格は執筆時点で「QUANTUM Ti」が28％OFFの324,000円、「ULTRAMATIC II」が28％OFFの264,960円（いずれも税・送料込）でした。金額だけ見ると安い買い物ではありませんが、トゥールビヨン搭載ウォッチとしてはコスパにも十分優れています。

気になった人はぜひ、おトクな先行セール中にチェックしてみてください。

Source: machi-ya

本記事制作にあたりcarpediem328より製品貸与を受けております。