10月14日、STARTO ENTERTAINMENT所属の人気ユニット「SUPER EIGHT」の村上信五が結婚を発表。公式サイトに掲載された文書が話題となっている。

「《錦秋の候、皆さまにはご健勝のことと存じます》から始まる文書で、《この度結婚させていただくことになりました。お相手は一般の方ですので、そっと見守っていただけますと幸いです》と結婚を報告し、ファンへの感謝を伝え、最後は《おおきに ありがとう》でしめる村上さんらしいものでした。

ファンが喜んだのは、文章のなかにメンバーの名前が1文字ずつ散りばめられている点です。『錦秋の候』は錦戸亮さん、『山あり谷あり』は渋谷すばるさん、『丸く収まり』は丸山隆平さん、『横に寄り添い』は横山裕さん、『貴い道』は内博貴さん、『大きな支え』は大倉忠義さん、『安らぎ』は安田章大さん。もちろん、『信じて支えて』と、村上信五さん自身の名前も入っています。

現メンバーだけでなく、元メンバーの錦戸さん、渋谷さん、内さんの名前も入っていることに、多くのファンが感動しています」（芸能記者）

実際、X上では

《ヒナの結婚発表文、言葉選びもだし、エイトのメンバー8人全員の名前が一文字ずつ入ってるのよすぎる》

《すっげぇ！村上信五！なんてステキな結婚発表なんだろう。ほんとにおめでとう！！》

《村上くんの結婚発表の手紙、最初の時候の挨拶が一番難しいのでむしろ錦秋という言葉を見つけたから文面にメンバーの名前を当て嵌めるのを決めたまであるな》

グループの活動が開始されたのは2002年。当時は「関ジャニ8」名義でスタートした。2024年に「関ジャニ∞」に改名。その後、2006年に内、2018年に渋谷、2019年に錦戸が脱退したが、グループ活動は継続。2024年にはジャニー喜多川による性加害問題の影響で「SUPER EIGHT」に3度目の改名をした。それでもグループの絆は強く、ファンも熱烈に支持し続けてきた。

「村上さんも、もう43歳ですからね。結婚のお相手は今年8月に『フライデー』で熱愛を報じられた20代後半の女性ではないかと言われています。過去には戸田恵梨香さんや小島瑠璃子さんとの交際も噂されましたが、不惑を過ぎてようやく身を固める決意をしたようです」（前出・記者）

グループメンバーも2人の門出を祝福しているに違いない。