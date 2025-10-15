今年で戦後80年となりました。五泉市村松では、戦死した少年通信兵に祈りを捧げる式典が開かれました。



五泉市村松には、1943年に開校した陸軍少年通信兵学校がありました。村松公園には戦死した少年通信兵812人の慰霊碑があり、毎年10月に慰霊祭が開かれています。



父親が陸軍少年通信兵学校の教官だった浅田光雄さん。慰霊碑を守る会の会長として、歴史を伝えていきたいと話します。



■慰霊碑を守る会 浅田光雄会長

「少年通信兵学校があったことや、今まであったことを伝えていっていただきたいなと思っています。」





和歌山県から慰霊祭に参加した西川あや子さん(76)。叔父が少年通信兵としてフィリピンに出征し、戦死しました。



■叔父がフィリピンで戦死 西川あや子さん

「父親、祖母は最初から慰霊祭来ていたから、引き継いで参加した。」



終戦から80年が経ち、元少年通信兵の慰霊祭への出席は減り続けています。今年は遺族や慰霊碑を守る会の会員など約40人が参加しました。



■叔父がフィリピンで戦死 西川あや子さん

「成人していない。まだ18歳で(戦死し)もう泣けてきますね。大人じゃない、それでも戦争行って。二度と(戦争を)してほしくないし、平和であってほしいと思います。」



10代で非業の死を遂げた若者たち。

悲劇を繰り返さないために―



■慰霊碑を守る会 浅田光雄会長

「若い人には地域学習の一環として、ちょっとでもわかっていただくことができれば。」



平和への思いを引き継ぐ活動が続けられています。