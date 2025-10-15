　15日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比330円高の4万8140円と急伸。日経平均株価の現物終値4万7672.67円に対しては467.33円高。出来高は4686枚となっている。

　TOPIX先物期近は3205ポイントと前日比14ポイント高、TOPIXの現物終値比は21.36ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48140　　　　　+330　　　　4686
日経225mini 　　　　　　 48140　　　　　+330　　　 56892
TOPIX先物 　　　　　　　　3205　　　　　 +14　　　　2916
JPX日経400先物　　　　　 28895　　　　　+115　　　　 648
グロース指数先物　　　　　 736　　　　　　+5　　　　 304
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース