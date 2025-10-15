日経225先物：15日19時＝330円高、4万8140円
15日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比330円高の4万8140円と急伸。日経平均株価の現物終値4万7672.67円に対しては467.33円高。出来高は4686枚となっている。
TOPIX先物期近は3205ポイントと前日比14ポイント高、TOPIXの現物終値比は21.36ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48140 +330 4686
日経225mini 48140 +330 56892
TOPIX先物 3205 +14 2916
JPX日経400先物 28895 +115 648
グロース指数先物 736 +5 304
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3205ポイントと前日比14ポイント高、TOPIXの現物終値比は21.36ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48140 +330 4686
日経225mini 48140 +330 56892
TOPIX先物 3205 +14 2916
JPX日経400先物 28895 +115 648
グロース指数先物 736 +5 304
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース