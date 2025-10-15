藤井夏恋、夫のアイドラ・YUとの2ショット添え結婚1周年を報告「幸せオーラいっぱい」「美男美女」「おめでとう!!」
モデルの藤井夏恋（29）が11日、自身のインスタグラムを更新。「気づけば、結婚一年記念おめでとうな私たち」と報告し、夫で4人組バンド・I Don’t Like Mondays.のYU（Vo）との夫婦2ショットを公開した。
【写真】「美男美女」「幸せオーラいっぱい」藤井夏恋＆アイドラ・YUの“ラブラブ”夫婦2ショット
投稿では「家族っていいな。って思える瞬間が増えて嬉しい」と近況を明かすとともに、「これからも沢山たのしみたい！ありがとう」と感謝の気持ちをつづった。
コメント欄には「幸せオーラいっぱい」「美男美女」「おめでとう!!」「カッコイイ」「素敵な夫婦」「2人ともキュート」「可愛い」「推し夫婦」などの声が寄せられている。
藤井は、2008年10月、Happinessのメンバーとして活動スタート。11年2月に「Kiss Me」にてHappinessとしてメジャーデビュー。同年4月からは、ガールズ・エンタテインメント・プロジェクト・E-girlsの中心メンバーとしても活動開始。その後、モデルとしても活動の幅を広げ、さまざまな雑誌に出演中。
ZIP!朝ドラマ『クレッシェンドで進め』（22年）、テレビ東京 木ドラ24『量産型リコ -もう1人のプラモ女子の人生組み立て記-』（23年）に出演するなど、モデル・俳優業・ディレクター業など活動の幅を広げている。なお、藤井の実兄はWEST.のメンバー・藤井流星（32）、実姉は元E-girlsの藤井萩花さん（31）。
