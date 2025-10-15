日本サッカー協会は15日、国際親善試合2試合に臨む女子日本代表「なでしこジャパン」のメンバー23人を発表した。

FIFAランキング8位の日本は24日（日本時間25日）に敵地で同12位のイタリアと、28日（同29日）にスペインで同13位のノルウェーと対戦する。オンラインで会見したニルス・ニールセン監督は「非常に面白いゲームをお見せできると思う」と抱負。「チームは第2フェーズ。選手を知る段階から結果を求める段階に入っている」と話し、27年女子W杯の出場権が懸かる来年3月の女子アジア杯に向けて成熟度を高めていく考えを示した。

昨夏のパリ五輪で右膝の大ケガを負い、約1年2カ月ぶりの代表復帰を果たしたDF清水梨紗（リバプール）には「ケガをする前は世界でも有数の右サイドバックだった。輝きを代表チームでも取り戻してほしい」と言及。同じく長期離脱から復帰したMF遠藤純（エンジェル・シティ）にも「現状では左サイドで使うことになる。チームのプラスになる選手」と期待を込めた。

なでしこジャパンのメンバーは以下の通り。

＜GK＞

山下杏也加（マンチェスター・シティ）、平尾知佳（グラナダ）、大熊茜（INAC神戸）

＜DF＞

熊谷紗希（ロンドン・シティ）、清水梨紗（リバプール）、守屋都弥（エンジェル・シティ）、北川ひかる（エバートン）、南萌華（ブライトン）、高橋はな（三菱重工浦和）、遠藤純（エンジェル・シティ）、古賀塔子（トットナム）

＜MF＞

清家貴子（ブライトン）、長谷川唯（マンチェスター・シティ）、長野風花（リバプール）、宮沢ひなた（マンチェスター・ユナイテッド）、山本柚月（日テレ東京V）、藤野あおば（マンチェスター・シティ）、浜野まいか（チェルシー）、松窪真心（カレッジ）、小山史乃観（カレッジ）、谷川萌々子（バイエルン・ミュンヘン）

＜FW＞

田中美南（ロイヤルズ）、植木理子（ウエストハム）