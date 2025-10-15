◇セCSファイナルステージ第1戦 阪神―DeNA（2025年10月15日 甲子園）

「2025 JERA クライマックスシリーズ（CS）セ」のファイナルステージ（S）が15日に開幕。阪神の村上頌樹投手（27）が、DeNAとのCS初戦に先発し、超スローボールで死球を与える珍事があった。

両軍無得点で迎えた2回1死から8番・林を迎えた場面。村上はカウント0―2からの5球目に、山なりの超スローボールを投じたが、左打席の林の体に直撃した。

甲子園の球速表示では「64キロ」。よけられそうな投球でもあったが、体を反転した林の右肩付近に当たり、村上も驚きの表情を浮かべた。スタンドからもどよめきや「おー」という驚きの声が広がった。

打者にとっては痛くない、マウンド上の村上にとっては痛い死球。死球を受けた打者が痛がる素振りを全く見せない珍しいシーンだった。結局、村上は後続を打ち取り、2死満塁のピンチを招いた初回に続いて得点を与えなかった。

ネットでも驚きの声が広がり、Xでは「初めてみた」「村上のスローカーブデッドボールといいある意味珍しいモノを見たということで…」「世界一痛くないデッドボールかも」「64キロでデッドボールってあまり聞いたことないよ」などの声が集まっていた。