兵庫県姫路市出身の演歌歌手丘みどり（41）が15日、甲子園球場で行われたクライマックスシリーズ（CS）のファイナルステージ第1戦・阪神―DeNAの試合前に国歌独唱した。

あでやかな緑色の着物で登場し、本塁後方からバックスクリーンに向けて伸びやかに歌い上げた。スタンドを黄色と黒に染めた虎党の大歓声を浴び、「雰囲気がいつもの甲子園球場と違いました。今年は圧倒的な強さで勝ち進んできたので、このまま日本一になるというファンの皆さんの熱気を感じました」と笑顔で話した。活躍を期待する選手は、本塁打、打点の2冠王に輝いた佐藤輝明選手。「ホームランに期待してます！」とエールを送った。

2023年に阪神の開幕戦で国歌を歌い、チームは38年ぶりの日本一に輝いた。「祝賀会で“勝利の女神の丘みどりさんから岡田監督に花束の贈呈です”とご紹介いただいた。公式に言っていただいたので」と照れつつ、気持ちは勝利の女神。阪神ファンにも少しずつ兵庫出身の歌手として知られるようになっており、「今日も“丘ちゃ〜ん、がんばってや”と声をかけていただきました」とうれしそうに明かした。

高い投手力とパンチ力のある打線でペナントを独走した阪神。「どこに行っても“おめでとうございます”と言われることが今年は多くて。このまま絶対に日本一になってほしいです！」と力を込めた。