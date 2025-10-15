LG、34型/240Hzウルトラワイドモニターに76,000円からの「34G630A-B」
LG エレクトロニクス・ジャパンは10月15日、ゲーミングモニター「LG UltraGear」における新製品として、34インチの「34G630A-B」と27インチの「27G610A-B」の2製品を発表した。10月下旬から順次発売を予定する。
LG、34型ウルトラワイドモニターに76,000円からの「34G630A-B」
いずれも200Hz以上のリフレッシュレートに対応し、滑らかな画面表示で快適なゲームプレイが行えるゲーミングモニター製品。34G630A-Bは3440×1440ドットで、1500Rの湾曲パネルを採用している。27G610A-Bは2560×1440ドット仕様で、110mmの高さ調整、前：-5ﾟ後：20ﾟのチルト、左右30ﾟのスイベル、右90ﾟのピボットに対応する。
27インチ「27G610A-B」
LG、34型ウルトラワイドモニターに76,000円からの「34G630A-B」
いずれも200Hz以上のリフレッシュレートに対応し、滑らかな画面表示で快適なゲームプレイが行えるゲーミングモニター製品。34G630A-Bは3440×1440ドットで、1500Rの湾曲パネルを採用している。27G610A-Bは2560×1440ドット仕様で、110mmの高さ調整、前：-5ﾟ後：20ﾟのチルト、左右30ﾟのスイベル、右90ﾟのピボットに対応する。
27インチ「27G610A-B」