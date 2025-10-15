国民民主党の玉木雄一郎代表は１５日、国会内で立憲民主党の野田佳彦代表、日本維新の会・藤田文武共同代表と会談を行った。

会談時間はおよそ１時間。立憲の野田氏は来週２１日の臨時国会で行いたい首相指名選挙で、野党一本化した政権構想について藤田氏、玉木氏に説明したという。

終了後、玉木氏は報道陣の取材に対し、立憲、維新、国民３党が連立しても参議院では過半数を超えられない状況だとして「結局は少数与党となれば政権構想として弱いです」と話した。

その上で「仮に私が総理になった場合も、その内閣は政権運営が厳しくなります」と述べ、野党３党による連立は難しいとの認識を示した。

玉木氏は榛葉賀津也幹事長と、立憲側に求めた安全保障政策に関し「隔たりがあります」と唇をかんだ。立憲の原発政策や憲法については「原発は維持するということでした。（憲法は）改憲を認めず隔たりがあった」と述べ、基本政策で一致しなかったことを明かした。

立憲、維新、国民３党幹事長は再び協議を行う方向で調整される。協議が整えば臨時国会招集日前日２０日にもう一度、党首会談を行う予定だ。