卓球のアジア選手権（インド・ブバネシュワル）、男子団体の準決勝で日本は２―３で惜しくも敗れたが、卓球王国からは不安の声が上がっている。

第１試合はエースの張本智和（トヨタ自動車）が梁靖崑に勝利すると、第２試合では全日本王者の松島輝空（木下グループ）が世界王者の王楚欽に金星。２―０と決勝進出に王手を懸けたが、第３試合以降は中国の粘りに遭い、アジア制覇には届かなかった。

ただ、今回の激戦に中国メディア「捜狐」は「まず認めなければならないのは、中国男子卓球チームの優位性が例年ほど大きくないことだ。今回出場した３選手のうち、林詩棟は張本智和に対して明らかに不利な状況にあり、勝ちよりも負けの方が多くなっている。梁靖崑も松島輝空に対して優位性はなく、実際に張本智和にも敗れている。このことからも両チームの実力は非常に拮抗していることがわかる」と厳しい見方を示した。

さらに「試合全体を通してのパフォーマンスから判断すると、中国男子卓球チームは技術面と心理面の両方で課題を露呈した。梁靖崑は１勝１敗だったが、張本智和や松島輝空に比べて技術的に明らかに劣っていたと言っても過言ではない。特にバックハンドの質は以前ほど良くなく、強豪との対決では明らかに消極的になり、第５試合では経験値で何とか松島輝空を引きずり下ろす展開だった」と糾弾した。

最後には「今後数年間で両チームの力のバランスは変化するだろうか？これはおそらく最も重要な問題だろう」と指摘。日本の成長ぶりには中国も警戒感を強めているようだ。