Snow Man初のポップアップイベント、３都市目の開催地はバンコク
「Snow Man 1st POP-UP」
2025年8月末より開催されているSnow Manによる初のポップアップイベント「Snow Man 1st POP-UP」。ソウル開催、台北開催に続き、バンコクはQ STADIUM, M FLOOR, EMQUARTIERで2025年11月18日から11月26日までの9日間にわたりオープンする。
3都市目となるバンコク会場は、バンコクのトロピカルな雰囲気をSnow Manの世界観にインスパイアされたクールでエモーショナルな空間に変え、没入型の体験ができるイベントとなっている。
会場内のギャラリースペースにはPOP-UP全体のキービジュアルの他、タイのフォトグラファー Aekarat Ubonsri氏による撮り下ろしとなるビジュアルを展示。他にもSnow Manの映像を楽しむことができる大型モニターや、メンバーの衣装や小物が展示され、どこを見てもSnow Manの世界観を存分に味わえるイベントとなっている。
POP-UPの入場については事前予約制となり、入場方法やグッズの販売に関する詳細は近日中に発表される。