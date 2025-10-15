

「Snow Man 1st POP-UP」

2025年8月末より開催されているSnow Manによる初のポップアップイベント「Snow Man 1st POP-UP」。ソウル開催、台北開催に続き、バンコクはQ STADIUM, M FLOOR, EMQUARTIERで2025年11月18日から11月26日までの9日間にわたりオープンする。

3都市目となるバンコク会場は、バンコクのトロピカルな雰囲気をSnow Manの世界観にインスパイアされたクールでエモーショナルな空間に変え、没入型の体験ができるイベントとなっている。

会場内のギャラリースペースにはPOP-UP全体のキービジュアルの他、タイのフォトグラファー Aekarat Ubonsri氏による撮り下ろしとなるビジュアルを展示。他にもSnow Manの映像を楽しむことができる大型モニターや、メンバーの衣装や小物が展示され、どこを見てもSnow Manの世界観を存分に味わえるイベントとなっている。

POP-UPの入場については事前予約制となり、入場方法やグッズの販売に関する詳細は近日中に発表される。

Snow Man 1st POP-UP バンコク開催概要

日程：2025年11月18日（火）〜 11月26日（水）時間：11時00分-20時00分会場：Q STADIUM, M FLOOR, EMQUARTIER住所：695 Sukumvit Rd. Khlongtan Nuea, Wattana, Bangkok, 10110 バンコク：イベント内容ギャラリースペース、ショップスペースに加え、体験型イベントを展開予定▼イベント詳細は下記のPOP-UP特設サイトSnow Man 1st POP-UP特設サイト：https://mentrecording.jp/snowman/snowman_1st_popup/