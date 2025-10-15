ファッションデザイナーで元スパイス・ガールズのヴィクトリア・ベッカム(51)が、自身の摂食障害について初めて語ったネットフリックスの新ドキュメンタリー公開に先立ち、14歳の娘ハーパーと「とても正直な会話」を交わしたことを明かした。



【写真】むっちゃ美人に成長した娘のハーパー

ヴィクトリアは英メール・オン・サンデー紙に「私たちは本当に正直な会話をしたわ。食に関する問題を抱えると、それがすべてを支配するようになるの」と語り、「それは悲しいこと。とても孤独な場所なの」と自身の経験を率直に打ち明けた。「彼女が劇場でそれを見る前に、私の口から伝えることが大切だと思った」とも述べている。



ヴィクトリアは娘に「食と健全な関係を築いてほしい」と願っており、思春期の女の子にとって食の問題が大きなテーマであることから、以前から何度も話し合ってきたという。「女の子は成長する過程で食について多く考える。体が変化し、思春期を迎える時期には特にそう。だからこそ、バランスが大切。ハーパーは運動もよくしているし、学校でも食についての話題が飛び交っているから、私たちはその会話を続けてきたの」と語った。



ドキュメンタリーでは、ヴィクトリアが過去に受けた体重への過剰な注目にも触れている。特に、第１子出産からわずか２カ月後にバラエティ番組で体重を測られた出来事について「傷ついた」と振り返り、「子どもたちは特にショックを受けていた」と明かしたヴィクトリアは、自身の経験を語ることで誰かの助けになることを願っているという。



（BANG Media International／よろず～ニュース）