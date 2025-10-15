◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦 ドジャース5-1ブリュワーズ(日本時間15日、アメリカンファミリー・フィールド)

ブリュワーズは山本由伸投手の前に9回1失点の完投勝利を許し、本拠地で連敗。マーフィー監督は、“脱帽だね”と振り返りました。

初回、1番のジャクソン・チョウリオ選手が山本投手の1球目をとらえ、初球先頭打者ホームランで先制。しかし、以降は単打2本と好機をつくれず。前日はブレーク・スネル投手の前に8回1安打無失点と打線が沈黙しており、「両投手とも17イニングにわたって圧倒的な投球だよ。だから二人の投手には脱帽だね。称賛に値する。本当にそう思うよ」と相手先発陣をたたえます。

さらに、「そして捕手のウィル・スミスも大いに称賛されるべきだ。投手陣と完全に息が合い、試合の流れを把握し、非常に印象的だった。あの17イニングは私がこれまで見た中でも最高レベルだった」と賛辞の言葉を贈りました。

4戦先勝のこのシリーズで、連敗スタート。指揮官は「ただ一つ言えるのは、皆さんは我々を諦めているかもしれないということだね。それは理解しています。この状況に置かれたチームの90％はシリーズを勝ち取れないけれど、このチームは今年何度も諦められてきた。それでもまだ戦う力は残っていると思う」と力強く語ります。

シーズンでは、今季ドジャース相手に6戦全勝のスイープを達成。「逆転での勝利は少し厳しい道程になるけれど、我々は今年前半にドジャースを敵地でスイープしたからね。少なくともその能力はある。確かに当時のドジャースは今とは違うチームだけれど。我々は今年10度も4連勝を達成している。それも可能性の一つだね。確かにここ2日は打線が沈黙したが、あの2人の投手相手に、多くのチームがここ2日間のように打ち崩せただろうか？私はこのチームを信じている」と前を向きました。