読売テレビ新人アナ藤岡宗我＆増田陽名、『推しの殺人』出演決定 横田真悠＆林芽亜里へのインタビューも【コメントあり】
読売テレビの新人アナウンサー・藤岡宗我と増田陽名が、あす16日に放送される同局・日本テレビ系新木曜ドラマ『推しの殺人』（毎週木曜 後11：59）の第3話に出演する。
【写真】読売テレビ新人アナに挟まれた『推しの殺人』主演・横田真悠＆林芽亜里
今作は、宝島社『このミステリーがすごい！』大賞文庫グランプリを受賞した、遠藤かたる氏の『推しの殺人』が原作。ドラマ版では、オリジナル要素も加えて全13話のスケールで送る。俳優・田辺桃子、横田真悠、林芽亜里がトリプル主演を務める。
同作の舞台でもある大阪でドラマ撮影が行われ、その中の1シーンに藤岡アナ、増田アナがエキストラとして登場する。初めてドラマ撮影に参加した藤岡アナは、出演前に助監督から出演者として自らの名前を読み上げられ紹介されたことに「恐れ多かった一方で胸が高鳴りました！」と振り返った。また増田アナも「物語の世界と現実が混ざり合っている空間にテンションが上がりました！」と語った。
2人は主演の横田、林へのインタビューも実施。横田、林が語る関西弁でのセリフの難しさに対し、今年から在阪局のアナウンサーとなった「非関西人」の2人も共感していた。ドラマ撮影のメイキング映像とインタビューの様子は15日午後7時にYouTubeの同局公式アナウンサーチャンネルで公開される。
【コメント】
■藤岡宗我
現場では、主演の田辺桃子さん・横田真悠さん・林芽亜里さん、曽田陵介さんたちの前で「読売テレビアナウンサーの藤岡宗我さんです！」と紹介までしていただき、恐れ多かった一方で胸が高鳴りました！また制作陣の熱量や俳優さんたちのお芝居を間近で見られて本当に貴重で幸せな時間でした。私は男性アイドルが大好きなのですが、『推しの殺人』の主人公たちも“アイドル”。そんなアイドルたちが巻き込まれていくサスペンスドラマなので毎週楽しみに観ています。特に「推し」という存在がいる方は絶対にハマることが出来る作品だと思います！3話では我々もどこかに映りこんでいるので、ドラマを楽しみながら探していただけるとうれしいです
■増田陽菜
テレビという世界に未だにワクワクしている私にとって、ドラマの撮影現場は何もかもが新鮮で、台本を見るだけで「本物だ…」と興奮してしまいました。お休みの日に朝から夜までドラマを観る「ドラマデー」を作る日もあるほどなので、きっと社会科見学をする子どものような目で見ていたと思います。さらに現場で主人公たちが所属する「ベイビー★スターライト」のポスターを見つけたときは、物語の世界と現実が混ざり合っている空間にテンションが上がりました！そんな『推しの殺人』の世界に、エキストラとしてほんの少しお邪魔させていただいております。ぜひドラマの中で探してみてください！
