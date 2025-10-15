鈴木奈々、ミニ丈トップスからへそチラ ファン絶賛「モデルさんをしてるだけある」
タレントの鈴木奈々が、15日までにインスタグラムを更新。引き締まったお腹の美ボディを披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】鈴木奈々の美ボディに反響（ほか2枚）
インスタグラムでは、ジムで“メリハリボディー”作りに励む様子を度々公開している鈴木。今回の投稿では「昨日のコーデ トップス デニムパンツ このコーデ可愛いから全身買います！ ＃テレビ衣装」とつづり、近影をアップ。デニムパンツにミニ丈のトップスを合わせたコーデからは、トレーニングの成果の引き締まったお腹がチラリと見えておりセクシーだ。
コメント欄にはファンから「奈々メロイ」「素敵な美女」「モデルさんをしてるだけある」など、絶賛の声が上がっている。
■鈴木 奈々（すずき なな）
1988年7月9日生まれ。茨城県出身。モデルとして活動後、タレントとしてバラエティー番組などで活躍し、年間300本以上のテレビ番組に出演し続けている。
引用：「鈴木奈々」インスタグラム（＠nana_suzuki79）
