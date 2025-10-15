「今年のクルマ」35台が出そろう！ 日本カー・オブ・ザ・イヤー2025-26 選考スタート
「今年のクルマ」を決める戦い、はじまる
「2025-2026 日本カー・オブ・ザ・イヤー」（以下、COTY）のノミネート車が2025年10月15日に発表されました。国内外のメーカーから、全35台が出揃い、いよいよ選考がスタートします。
COTYは今年で46回目を迎える歴史ある賞です。 自動車評論家やジャーナリスト、有識者などから構成される最大60名の選考委員が、それぞれの視点から候補車を評価し、投票によって「今年のクルマ」が決定されます。
選考の対象となるのは、2024年11月1日から2025年10月31日までの1年間で、日本国内で発表または発売された乗用車です。ノミネート車は以下の通り。国産車10モデル、輸入車が25モデルの合計35モデルとなりました。
●スズキ
・スズキ e ビターラ
●SUBARU
・スバル フォレスター
●ダイハツ工業
・ダイハツ ムーヴ
●トヨタ自動車
・トヨタ アルファード PHEV／ヴェルファイア PHEV
・トヨタ クラウン（エステート）
・レクサス GX
●日産自動車
・日産 リーフ
・日産 ルークス
●本田技研工業
・ホンダ N-ONE e：
・ホンダ プレリュード
●Stellantisジャパン
・アルファ ロメオ ジュニア
・シトロエン C3 ハイブリッド
・シトロエン C4
・フィアット 600 ハイブリッド
・ジープ レネゲード eハイブリッド
・プジョー 3008
●フォルクスワーゲン グループ ジャパン
・アウディ A5 シリーズ
・アウディ A6 e-tron シリーズ
・アウディ Q5 シリーズ
・アウディ Q6 e-tron シリーズ
・フォルクスワーゲン ID.Buzz
・フォルクスワーゲン ティグアン
・フォルクスワーゲン パサート
●ビー・エム・ダブリュー
・BMW 2シリーズ グラン クーペ
●BYD Auto Japan
・BYD シーライオン 7
●ゼネラルモーターズ・ジャパン
・キャデラック リリック
●ヒョンデ モビリティ ジャパン
・ヒョンデ インスター
●メルセデス・ベンツ日本
・メルセデスAMG CLE 53 4MATIC+ カブリオレ
・メルセデスAMG E 53 ハイブリッド 4MATIC+（PHEV）（セダン／ステーションワゴン）
・メルセデスAMG GT 43 クーペ／GT 63 S E パフォーマンス クーペ
・メルセデスAMG SL 63 S E パフォーマンス
・メルセデス・ベンツ EQS 450+
●ポルシェ ジャパン
・ポルシェ 911 カレラ GTS
・ポルシェ マカン
●テスラ ジャパン
・テスラ モデルY
今後、選考委員による一次選考（10ベストカーの投票）が行われ、その結果は10月30日に「Japan Mobility Show 2025」の会場で行われる「10ベストカー発表会」で明らかになります。さらに「10ベストカー試乗・取材会」を経て、選考委員はそれらのモデルを対象に最終投票を行い、12月4日にその年の頂点となる「日本カー・オブ・ザ・イヤー」が決定します。
また、日本メーカー車が大賞を受賞した場合には、輸入車で最も多くの票を獲得したモデルに「インポート・カー・オブ・ザ・イヤー」が贈られます。
最終選考会・表彰式の模様は、12月4日15:00（予定）から「日本カー・オブ・ザ・イヤー 公式YouTubeチャンネル 」にてライブ配信が行われます。