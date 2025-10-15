静岡･沼津市に住む50代の男性が、SNSを使った投資詐欺で現金計約4700万円をだまし取られる被害に遭っていたことがわかりました。



警察によりますと、被害に遭ったのは沼津市に住む会社員の50代男性です。男性は4月上旬、動画配信サイトに出てきた投資関連の広告を通じてアクセスしたSNSの投資運用をかたるグループから株式投資をすすめられ、6月上旬までの間、8回ににわたり、指定された複数の口座に現金計約4700万円を振り込んだということです。その後、男性は、利益を回収しようと、投資運用をかたるグループ運営者に連絡したところ連絡がつかなくなったことから不審に思い、弁護士や警察に相談し、詐欺被害が発覚したといういことです。



警察では、通称｢トクリュウ｣と呼ばれる「匿名･流動型犯罪グループ」による犯行とみて捜査を進めるとともに、「SNSのやり取りだけで取引をすすめる投資に注意してください」「振込先口座が個人名義である場合や、振込先が頻繁に変わる場合は詐欺を疑ってください」などと注意を呼びかけています。