「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が１５日、ＴｉｋＴｏｋに新規動画を投稿。サッカー日本代表が１４日に行われたキリンチャレンジカップで史上初めてブラジル代表に勝利したことについて、祝福した。

「サッカー日本代表ブラジル戦勝利おめでとうございます！もうね、本当に、ビックリしました。２点ビハインドから後半３点返して、ブラジルに１４度目の挑戦で歴史的勝利」と興奮気味にまくしたてた。

エクスコム社は、ベルギー１部リーグのシント＝トロイデンＶＶ（ＳＴＶＶ）のプラチナスポンサーを務めている。それだけにクラブ所属のＤＦ谷口彰悟に注目。「キャプテンを務めております谷口彰悟選手がセンターバックでフル出場。谷口選手は去年秋にアキレス腱断裂をして戦線離脱。すごく悔しい思いをしていたのも本人から聞いていたので、今回フル出場して日本の要としてしっかり後半守り抜いたのは本当に感動した」と熱弁した。

さらにＳＴＶＶからセリエＡパルマに移籍したＧＫ鈴木彩艶についても「パルマに行って、そこでもまれて、今回後半すごく日本のゴールを守り抜いた」と拍手。

「彩艶選手はすごくシャイでね、恥ずかしがり屋の性格なんですが、試合になると闘志満々。谷口選手もイケメンですが紳士的で熱い男なんで、僕は特にこの２人のことを試合を見ながら、すごく親のように見守った」と思い入れたっぷりに２選手の人柄に触れた。