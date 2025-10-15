赤ちゃんに寄り添う柴犬さん、10年の月日が経過して…。思わず泣けてくる尊いその光景は記事執筆時点で3.6万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

【写真：寄り添って寝転がる『赤ちゃんと犬』→泣けてくる『10年後の光景』】

赤ちゃんに寄り添う柴犬→10年経過して…

Xアカウント『@AkAVceDyN4QgGH7』に投稿されたのは、柴犬「チャコ」さんのお姿。

まだお兄ちゃんが赤ちゃんだった頃、生まれて間もない頃からチャコちゃんは常にそばに寄り添い、その成長を見守ってきたのだといいます。

お兄ちゃんの背中を支え、安心させるかのようにして寄り添うチャコちゃんのお姿はあまりにも頼もしく、母性に溢れたものだったのだそう。

10年後の光景が泣けると反響

その日から、約10年の月日が流れ…10歳のお誕生日を迎えたというお兄ちゃん。チャコさんとほとんど変わらなかったお体は、倍ほどまでに大きくなり、支えてもらう側から支える側に…。

10年の月日を共に過ごしてきたチャコさんとお兄ちゃんの間には特別な深い絆があり、体の大きさこそ逆転したものの、今でも姉弟のような関係性なのだといいます。

大きな愛情、そして少しの切なさと寂しさを感じさせるその光景は多くの人々の胸を打ち、感動を届けることとなったのでした。

この投稿には「赤ちゃんの時から一緒なんですね」「穏やか時間が長く続きますように」「息子さん、立派になられましたね」「ジーンとしました」「見守りのおかげですね」など多くのコメントが寄せられています。

幸せに溢れた穏やかな日常

2007年生まれ、現在18歳のチャコさんには2015年生まれで9歳の白柴「ゴマ」くんという弟の存在も。ご家族に溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすチャコさん、ゴマくんの日常は日々多くの人々に柴犬の魅力や癒やしを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@AkAVceDyN4QgGH7」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。