イングランドが欧州一番乗り セネガル、コートジボワールらも出場決定！ アジアではサウジとカタールが決まる W杯予選
2026年ワールドカップ予選が各地で行われ、この10月シリーズで新たに10カ国の出場国が決まった。
過酷なヨーロッパ予選で一番早く出場を決めたのがサッカーの母国イングランドだ。ここまでの5試合で全勝を記録しており、アウェイで行われるラトビア戦に勝利すれば8大会連続の本大会出場が決まる。結果ハリーケインの2ゴールもあってイングランドが5−0で快勝。欧州予選無失点も継続し、本大会出場を決めた。
アジアではサウジアラビアとカタールが本大会行きの切符を手に入れた。初戦インドネシアに3−2で勝利したサウジアラビアは、続く2戦目でこちらもインドネシアに勝利したイラクと対戦。試合は0−0のスコアレスに終わったが、総得点の差で上回ったサウジアラビアが首位となり本大会出場を決めた。もう一つのグループではカタールとUAEが対戦しカタールが2−1で勝利。この結果、ホスト国のサウジ、カタールが出場を決め、UAEとイラクが11月に行われる5次予選（アジアプレイオフ）へ回ることとなった。
ワールドカップ出場国
【開催国】
カナダ
アメリカ
メキシコ
【AFC】
日本
オーストラリア
イラン
ウズベキスタン
韓国
ヨルダン
カタール
サウジアラビア
【CAF】
エジプト
セネガル
南アフリカ
カーボベルデ
モロッコ
コートジボワール
アルジェリア
チュニジア
ガーナ
【UEFA】
イングランド
【CONMEBOL】
アルゼンチン
エクアドル
コロンビア
ウルグアイ
ブラジル
パラグアイ
【OFC】
ニュージーランド