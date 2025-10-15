殿堂入り右腕もベタ褒め…メジャー初完投の山本由伸は「あまりにも素晴らしかった」「ブルワーズが悪いわけではない」
山本はこの大舞台で大仕事を成し遂げた(C)Getty Images
エースの快投が止まらない。
現地時間10月14日、ドジャースの山本由伸は、敵地で行われたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第2戦に先発登板し、9回3安打1失点、7三振1四球の内容でメジャー初完投を達成。チームを5-1の勝利に導いた。これで同シリーズの対戦成績は、通算2勝0敗だ。
【動画】最後は空振り三振！山本由伸のメジャー初完投の瞬間をチェック
初回先頭で1番ジャクソン・チョウリオと対峙すると、いきなり右中間への先制ソロを浴びた山本。しかしそれに動じることなく、以降は、ブルワーズ打線に得点圏の好機すら作らせない。淡々とアウトを重ね、9回ニ死では、2ストライクから5番アンドリュー・ボーンを内角スプリットで空振り三振に仕留めた。
この圧倒的な投球内容には、殿堂入り右腕も興奮を隠せない。レッドソックスなどでメジャー通算219勝を挙げたペドロ・マルティネス氏は、試合直後に自身のXを更新。「ブルワーズが悪いわけではない。やるべきことをやろうとした。相手の投球があまりにも素晴らしいだけだ」と反応している。
続く文面では、「まさに桁外れ！速球から変化球、最後の決め球スプリットまで。素晴らしい制球力だ！」と力強く記述。「自分たちの仕事を理解している彼らは、周囲の熱狂ぶり、名声を脇へ置いた上で、このフィールドに立っている。他のことに一切注意を払わない」とチームの姿勢も称えていた。
敵地で貴重な2連勝を飾り、同16日からは、本拠地ドジャースタジアムでブルワーズを迎え撃つドジャース。このまま一気に畳み掛けられるか。第3戦以降も彼らの戦いぶりから目が離せない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。