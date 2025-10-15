久野静香、1年7ヶ月ぶり“愛車デート”「すぐに体が思い出しました」 “ホンダ人気車”で大阪探訪
3月に第1子出産を報告した元日本テレビでフリーアナウンサーの久野静香（36）が、15日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。バイク復帰したことを報告した。
【動画】「すぐに体が思い出しました」久野静香、1年7ヶ月ぶり“愛車デート”
日本テレビ在籍中から、バイク好きで知られ、同僚の滝菜月アナウンサーとツーリングに行く様子を公開してきた久野。妊娠のためバイクから離れることを宣言していたが、この日の動画冒頭「いよいよこの日がやってきました！バイク乗れます！」とテンション高めにあいさつ。以前の動画で、フルフェイスのヘルメットを洗い、愛車も点検に出して戻ってきたと、準備を整えてきた久野だが、1年7ヶ月ぶりのライディングで大阪の街をうろうろすることを伝えた。
4度のエンストをおこしながら、駐輪場から出そうとすると「緊張する」「息切れがする」とひさびさの“愛車”とのデートを前に、ブランクを感じさせる発言を連発。数十分走っただけで汗だくだといいながら、「久しぶりに走るといいですね。最高です。ひさびさの（ホンダ）『CBR』とのデートを楽しんでますよ」とご満悦。
その後、大阪のスポットを巡りながら、ツーリングを楽しむ久野は、「なんか懐かしいな。本当にやっぱ覚えてますね。バイクの乗り方。すぐ体が思い出しました。やっぱりこの『CBR』は1番最初に買ってね 、長く長く暗くを共にしてきたんで体になじんでますよね」と、伝えた。
そして最後に「久しぶりに感覚を取り戻せた気がします。なのでこれから、少しずつ距離を伸ばしていけれ ばいいなと思ってます」と結んだ。
久野アナは、愛知県出身。法政大学国際文化学部卒業後の2012年4月、日本テレビに入社。バラエティー番組『ザ！世界仰天ニュース』、報道番組『NEWS ZERO』などを担当し、22年6月末に退社、同年7月からは松竹芸能に所属した。プライベートでは、17年2月に一般人男性と結婚し、19年10月に離婚。22年5月末には結婚に向けて東京を離れると報告し、昨年12月に第1子妊娠、今年3月に第1子出産を報告していた。
【動画】「すぐに体が思い出しました」久野静香、1年7ヶ月ぶり“愛車デート”
日本テレビ在籍中から、バイク好きで知られ、同僚の滝菜月アナウンサーとツーリングに行く様子を公開してきた久野。妊娠のためバイクから離れることを宣言していたが、この日の動画冒頭「いよいよこの日がやってきました！バイク乗れます！」とテンション高めにあいさつ。以前の動画で、フルフェイスのヘルメットを洗い、愛車も点検に出して戻ってきたと、準備を整えてきた久野だが、1年7ヶ月ぶりのライディングで大阪の街をうろうろすることを伝えた。
その後、大阪のスポットを巡りながら、ツーリングを楽しむ久野は、「なんか懐かしいな。本当にやっぱ覚えてますね。バイクの乗り方。すぐ体が思い出しました。やっぱりこの『CBR』は1番最初に買ってね 、長く長く暗くを共にしてきたんで体になじんでますよね」と、伝えた。
そして最後に「久しぶりに感覚を取り戻せた気がします。なのでこれから、少しずつ距離を伸ばしていけれ ばいいなと思ってます」と結んだ。
久野アナは、愛知県出身。法政大学国際文化学部卒業後の2012年4月、日本テレビに入社。バラエティー番組『ザ！世界仰天ニュース』、報道番組『NEWS ZERO』などを担当し、22年6月末に退社、同年7月からは松竹芸能に所属した。プライベートでは、17年2月に一般人男性と結婚し、19年10月に離婚。22年5月末には結婚に向けて東京を離れると報告し、昨年12月に第1子妊娠、今年3月に第1子出産を報告していた。