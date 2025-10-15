閉幕後に「万博最大のネタバレ」？ 万博パビリオン来場感謝からの“最後の一文”に反響
台北駐日経済文化代表処が14日、公式Xを更新し、大阪・関西万博の閉幕に触れ、感謝をつづった。
【画像】TECH WORLD館への来場に感謝→「また台湾で会いましょう！」
「TECH WORLD館に遊びにきてくれたお客さん、スタッフさん、警備員さん、184日間、本当にありがとうございました！」と感謝し、最後に「また台湾でお会いしましょう！」と呼びかけた。
パビリオン「TECH WORLD」は、民間の玉山デジタルテックが出展。高くそびえる群山から着想を得た「心の山」が建築デザインコンセプトで、「生命」「未来」「自然」のエッセンスとデジタル技術や立体映像技術を融合させた展示などがあった。
感謝のポストの中でも、ファンが目をつけたのは最後の一文。パビリオンの背景がちらりと明かされ、「？？？？テックワールドは企業パビリオンなのでは？」「最後の一文で万博最大のネタバレしてて草」「オチ強すぎて吹いたw」「ネタバレ注意って書いとけよww」など、大反響となった。
【画像】TECH WORLD館への来場に感謝→「また台湾で会いましょう！」
「TECH WORLD館に遊びにきてくれたお客さん、スタッフさん、警備員さん、184日間、本当にありがとうございました！」と感謝し、最後に「また台湾でお会いしましょう！」と呼びかけた。
パビリオン「TECH WORLD」は、民間の玉山デジタルテックが出展。高くそびえる群山から着想を得た「心の山」が建築デザインコンセプトで、「生命」「未来」「自然」のエッセンスとデジタル技術や立体映像技術を融合させた展示などがあった。
感謝のポストの中でも、ファンが目をつけたのは最後の一文。パビリオンの背景がちらりと明かされ、「？？？？テックワールドは企業パビリオンなのでは？」「最後の一文で万博最大のネタバレしてて草」「オチ強すぎて吹いたw」「ネタバレ注意って書いとけよww」など、大反響となった。