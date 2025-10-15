15日から始まる大相撲のロンドン公演を前に、石川県津幡町出身の横綱・大の里らがバスで観光名所を巡りました。

道中で横綱2人がホットドッグを食べ歩きするリラックスした場面も。

大の里ら力士一行は14日、ロンドン中心部の観光名所の一つ、大観覧車「ロンドン・アイ」の周辺を散策しました。

後輩力士と何やら話す大の里。

大の里「どこで撮る？あっちでいいんじゃない？」

二所ノ関部屋の力士らで記念撮影の場所を相談していました。

横綱同士がホットドッグを分け合って食べる様子も

自身のスマホでもパシャリ。

大の里「いい感じすか？」

また、横綱・豊昇龍は露店でホットドッグを購入し、横綱同士、ホットドッグを分け合って食べる、普段とは違った様子も見られました。

バッキンガム宮殿の前では、着物姿で現れた力士たちに人々も驚いた様子ながら、一緒に記念撮影をする姿が多く見られました。

気さくに記念撮影にも

大の里「(撮影)いいよ」「サンキュー」

記念撮影した少年「イエーイ！チャンピオン！」

居合わせた人「（日本で）相撲の取組を見ようと思ったが、夏の巡業中で見れなかった。とても面白そう。テレビで見ます。かっこいいですね、着物で歩いているだけで」

大相撲ロンドン公演は15日から、歴史的な建造物「ロイヤル・アルバート・ホール」で5日間にわたって行われます。