15日、能美市の小学校で、子どもの肥満対策を目的とした食育の授業が行われました。

生活習慣病などに関わる「肥満」。近年、大人だけでなく、子どもの肥満も危惧されています。

能美市のデータによると、2018年の小学生男子の肥満は7.7%、女子は6.1%ですが、2022年になると、男子10%、女子6.6%と、どちらも増加傾向にあります。

児童へのアンケートでは、「ファストフードなどの飲食の増加」や「朝食は食べているが菓子パンが多い」といった食生活の実態が明らかになっており、これが肥満増加の背景にあるとされています。

児童に食習慣について考えてもらおうと、15日の授業で使われたのが「体験型」の栄養教育システムです。

SATシステムで献立を「見える化」

能美市の福岡小学校で行われた食育の授業。使われたのは「SAT（サット）システム」です。

このシステムは、ICチップが埋め込まれた食品サンプルから献立を選び、機械で読み取ると、栄養素や食べる野菜の量が数値化され、一目でわかる仕組みです。

食品サンプルは全部で1000種類。児童たちは、実際に前日に食べた晩ご飯のメニューに近いサンプルを選びます。

授業には栄養学を学ぶ、金沢学院大学の学生も参加し、アドバイスを送りました。

「野菜が足りなさそう」授業での気づき

ステーキや魚など品数が多く「バランスが良い」と思っていた児童の結果は、最高5つ星中わずか「0.5点」。

児童「星4かと思ってたんですけど、0.5でびっくりしました。野菜が足りなさそうです」

また、トンカツやすまし汁を食べたという児童の結果は…

児童「カルシウムとか少ないからもうちょっと増やしたい」

栄養学を学ぶ金沢学院大学の学生「今言ってくれたみたいに、カルシウムが少し足りてないから牛乳とか小魚とかたべてみたら、もうちょっと増えるかな」

2回目の実習で栄養バランスを修正

児童たちは、SATシステムの結果から、不足している栄養素を補うための食べ物を学習。その後、最高点の5つ星を目指して、改めてメニューを組み立て直す2回目の実習に臨みました。

渡邉百音キャスター「さっきよりも牛乳を選んでる子が多いように感じます」

児童「自分の表がカルシウムが全然取れていなかったので、牛乳はカルシウムが多いと聞いて取りました」

渡邉百音キャスター「すごい！5点！！」

児童「野菜増やしました！」

「家に帰ったらお母さんに伝えたい」家庭への波及効果にも期待

正しい栄養バランスを子供のころから知っておくことは、大人になってからの健康な体にも結び付きます。

金沢学院大学栄養学部教授・管理栄養士鈴木三枝氏「5・6年生で肥満が多いと生活習慣病につながるといわれているので、1番大事な時。（SATシステムは）目で見て知るということに繋がると思う」

授業を受けた児童の中には、「家に帰ったらお母さんにも伝えたい」と話す子も。

栄養士の方々も「親御さんも改めて栄養を学ぶ機会にもなる」と期待を寄せ、今回の授業が、家庭全体での食生活改善のきっかけにもなりそうです。