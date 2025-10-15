国際港となっている酒田港のふ頭で、保安訓練が行われ、不審船や不審な人物など

様々な危険を想定し職員が対処法を確認しました。

【写真を見る】不審船や不審な人物などを想定 酒田港のふ頭で保安訓練（山形）

この訓練は、国際港として海外からの人や物の受け入れをしている施設で不審な事案が発生した際の対処法を学ぼうと毎年行われているものです。

今年は酒田海上保安部や酒田警察署などからおよそ８０人が参加しました。

こちらの訓練は、外航旅客船に不審者が侵入したことを想定した訓練です。

船員を人質にして刃物で切り付けて逃走を図る犯人への対応を学びます。

関係者はけがをした人を救急車で運びだす一連の流れを確認しました。

■不審者が車に乗り逃走！

またこちらは、外航旅客船に乗ってきた不審者がゲートから侵入してきた車に乗り込み逃走したとの想定で行われた訓練です。不審車両を警察車両が追跡し制圧します。

参加者は万が一の事態に備え真剣な様子で訓練に臨んでいました。

山形県港湾事務所 渡部靖 所長「不測の事態に備えて、関係機関が連携して訓練を行なう、また継続的にこなうことは、非常に意味のある事。酒田港の安定安全に向けて、一層これからも続けていきたい」

酒田海上保安部 相川武司 海上保安部長「酒田港は山形県で唯一の日本海側の大きな港になっています。そのなかで、網をかいくぐって不法に入ってくるものについては断固として防がなければならない。日本の法律をしっかりとれい行して水際対策をやっていきたい」

酒田港保安委員会では、今後も訓練を通し、万が一の事態に備えるとしています。